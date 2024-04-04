İsrailli doktor: Filistinlilerin bacakları kelepçeler nedeniyle kesiliyor

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İsrailli bir doktor, Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlilerin bacaklarının, kelepçelerin yol açtığı yaralanmalar nedeniyle kesildiğini belirtti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Necef (Negev) Çölü'ndeki "Sde Teman gözaltı merkezinde" kurulan sahra hastanesindeki görev yapan ve adı açıklanmayan bir doktor, İsrail Savunma ve Sağlık bakanları ile Başsavcıya konuyla ilgili mektup gönderdi.

Mektubunda "mahkumların sağlığına zarar verebilecek ve yasaları ihlal ederek hükümeti tehlikeye atabilecek koşullara" işaret ettiğini aktaran doktor, "Daha bu hafta iki tutuklunun bacakları kelepçe yaralanması nedeniyle kesildi ve ne yazık ki bu rutin bir olay. Mahkumlar dışkılarını beze yapıyor ve sürekli kısıtlanıyorlar, bu tıp etiğine ve yasalara aykırı." ifadelerine yer verdi.

Alıkoyma merkezinin faaliyete geçtiği ilk günlerden bu yana tehlikeli ve etik ikilemlerle karşı karşıya kaldığını paylaşan İsrailli doktor, söz konusu mektubu, muhataplarını "sağlıkla ilgili tek bir maddeye dahi uyulmadığı konusunda uyarmak için yazdığını" vurguladı.

İsrailli doktor, mektubunda şunları kaydetti:

"Ne kadar tehlikeli olduklarına bakılmaksızın tüm hastaların ayak ve elleri kelepçeli ve gözleri bağlı. Bu koşullar altında genç ve sağlıklı olanlar bile, düzenli tıbbi malzeme ve ilaç temini sağlanamayan bir hastanede bir veya iki haftalık tedavi sonrasında kilo veriyor.

Hastaların yarısından fazlası alıkonulurken sürekli kelepçelenmeleri nedeniyle ellerinde yaralar oluşuyor. Kelepçeler, cerrahi müdahaleyi gerektiren tekrarlayan ciddi yaralara yol açıyor."

Gazete doktorun mektubunun yanı sıra 3 kaynağa daha dayandırarak, İsrail saldırılarının başından bu yana "uzun süre kelepçelenmesi nedeniyle ellerinde yaralar oluşan kişilerden birinin ellerinin kesildiğini" aktardı.

Alıkonulan Filistinliler arasında kronik hastalıklardan muzdarip olanların da bulunduğuna değinilen haberde, saldırıların başlamasından bu yana ilaç sıkıntısı olduğu ve alıkonulan bazı kişilerin uzun süreli epilepsi nöbetleri geçirdiği paylaşıldı.

-Doktorun mektubuna yanıt

Doktorun mektubuna yanıt olarak İsrail Ordusu Sözcüsü, "alıkonulanlara yeterli yiyecek verildiğini, tuvalete erişimlerinin olduğunu ve hareketleri kısıtlanırsa onlara bez sağlandığını" ileri sürdü.

Ordu Sözcüsü, "Gözaltındakilerin kelepçelenme yönteminin, görevlilerin ve sağlık personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla, yasaya ve her tutuklunun tehlikesine uygun olarak belirlendiğini" iddia etti.

Alıkonulan Filistinlilerin kelepçelenme kararının sağlık durumları dikkate alınarak verildiğini öne süren Sözcü, "Yaralanmalar nedeniyle kelepçeler başka tür kelepçelerle değiştirildi ve gardiyanlar, kelepçelerle tutukluların uzuvları arasında yeterli alan olduğundan emin oluyor." ifadelerini kullandı.

Ordu Sözcüsü, iddiaların incelendiğini ve suç tespit edilemediği için askeri bir soruşturma açılmamasına karar verildiğini de kaydetti.

-"Sde Teman gözaltı merkezi" Gazze saldırılarının ardından kuruldu

"Sde Teman gözaltı merkezi", İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasının ardından, alıkonulanları hapishaneye nakletmeden önce burada bekletilmeleri amacıyla kuruldu.

Haaretz, o dönemde İsrail meclisinin gözaltı yasasında değişiklik yapılmasını onayladığını ve Gazze'de 27 Ekim'de kara saldırılarının başlamasından bu yana bölgede alıkonulanların çoğunun soruşturma için Sde Teman'a gözaltı merkezine gönderildiğini aktardı.

Filistin kurumlarına göre, İsrail hapishanelerinde en az 9 bin 100 Filistinli bulunuyor; Gazze'de alıkonulanlara ilişkin "zorla kaybetme" uygulanıyor ve sayıları hakkında bilgi verilmiyor.