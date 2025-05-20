İsrailli Doktorun Skandal Açıklaması

İsrailli doktor, yaklaşık 20 aydır havadan ve karadan şiddetli saldırılar altındaki Gazze Şeridi'nde "Filistinlileri öldürmeyi hamam böceklerini yok etmeye" benzetti.

Maccabi Sağlık Hizmetlerinde doktor olarak çalışan Sabo Amos, X hesabından pazar günü yaptığı ancak daha sonra sildiği paylaşımda, Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine neden olan saldırılara "önleyici tıp çerçevesinde" katılmak istediğini yazdı.

İsrail ordusunda daha önce yedek askeri cerrah olarak görev yaptığı taburun onlarca Filistinliyi öldürmesini öven Amos, bir doktor olarak Filistinlileri "yok etmek" için yürütülen saldırılara katılmayı istediğini söyledi.

Bir meslektaşının kendisine Gazze Şeridi'nde saldırılara katılmasının "halk sağlığı" meselesi olduğunu belirttiğini aktaran Amos, "Bir kez daha düşündüm de haklı. Sonuçta, hamam böceklerini ve diğer iğrenç haşereleri yok etmekten bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrailli doktor Amos daha sonra bu paylaşımını sildi.

Amos, aynı gün hesabından, Gazze'nin kuzeyindeki bir camiye baskın düzenledikten sonra İsrail askerlerinin burada Yahudi ritüelleri gerçekleştirdiğini gösteren fotoğraf da paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye 20 aydır düzenlediği şiddetli saldırılarda 53 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken yaralıların sayısının da 121 bini aştığı bildiriliyor.

İsrail sosyal medyasında, gerek siyasetçiler, gerekse kamuoyunda kanaat önderleri tarafından "Gazze'de masum sivil yok" biçiminde Filistinlilere yönelik nefret söylemi öne çıkıyor.

Uzmanlar, İsrail içinde Filistinlilere yönelik artan ırkçı ve soykırıma yol açan söylemlere karşı uyarı yapıyor.