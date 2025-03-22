İsrailli Esir Ailelerinden Netanyahu'ya Çağrı - Son Dakika
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İsrailli Esir Ailelerinden Netanyahu'ya Çağrı

Gazze'deki saldırıların durdurulması ve müzakerelere dönülmesi istendi. Esirlerin hayatı tehlikede.

22.03.2025 05:16
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Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve serbest bırakılan İsrailli esirler, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete, Gazze'ye yeniden başlatılan saldırıların durdurulması ve ateşkes için müzakere masasına dönülmesi çağrısını yineledi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest kalan 40 İsrailli esir ve Gazze'de tutulan esirlerin ailelerinden 250 kişinin imzası bulunan mektupta, Netanyahu'nun esirlerin hayatını hiçe sayarak Gazze'ye saldırıları yeniden başlamasının "suç teşkil ettiği" vurgulandı.

Netanyahu'ya saldırıları durdurması ve müzakere masasına dönmesi çağrısı yapılan mektupta, "Savaşı sona erdirme pahasına da olsa tüm esirleri geri getirecek bir anlaşmayı tamamlayın. Askeri baskı onları tehlikeye atıyor. Tüm esirlerin geri dönmesinden daha acil bir şey olamaz." ifadelerine yer verildi.

"Müzakere masasına dönmeyi ve saldırıları durdurmayı reddetmeniz halinde İsrailli esirlerin kanı sizin ellerinize bulaşacak." denilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"İsrail hükümeti, esirleri kurtarmak ve geri getirmek yerine sonu gelmez bir savaşı tercih ediyor ve böylece onları ölüme kurban ediyor. Bu politika suç teşkil etmektedir. Sizin 59 esiri feda etme yetkiniz yok."

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Esir Ailelerinden Netanyahu'ya Çağrı - Son Dakika

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