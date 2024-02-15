İsrailli esir yakınları ile onlara destek veren yüzlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ı protesto etti.
İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Batı Kudüs'te Netanyahu'nun ofisi önünde toplanan kalabalık, Netanyahu'nun Mısır'da yeni bir esir takası mutabakatı için planlanan müzakereye heyet göndermeme yönündeki tutumunu protesto etti.
Netanyahu'nun ofisi önünde eylem yapan göstericiler, kentteki Gazze Caddesini bir süreliğine trafiğe kapattılar.
Hükümeti protesto eden göstericiler, İsrail'in Mısır'daki müzakerelere katılmamasının "Gazze'de tutulanların hayatını hiçe sayma anlamına geldiğini" ifade etti.
Savunma Bakanı Gallant'ın evinin önünde toplanan onlarca İsrailli de Gazze'deki yakınlarının serbest kalmasını sağlamaları talebinde bulundu.
Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'ın evinin önünde de toplanan bir grup gösterici, yakınlarının salıverilmesi için çaba sarf etmelerini istedi.
Göstericiler, Netanyahu ve kabinesini slogan atarak protesto etti.
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un da yer aldığı bir heyet salı günü müzakerelere katılmak için Kahire'ye gitmişti.
New York Times gazetesi, Kahire'de dün yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı.
İsrail'den Walla haber platformu ise Netanyahu'nun, Kahire'de yeni bir esir takası için yapılacak müzakerelere Tel Aviv'den bir heyetin gitmesine onay vermediğini belirtmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrailli esir yakınları Netanyahu ve kabinesini protesto etti - Son Dakika
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. Motorine dün gece gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından bu gece de benzine zam geldi. Benzinin fiyatında gece yarısı itibarıyla 1 lira 79 kuruş artış oldu. İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 22 kuruş oldu.
ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City'de Super Bowl'u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Polis, saldırının ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Küçükçekmece'de, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen ve bir kadının ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına Murat Kurum'u gösteren AK Parti, 14 Şubat Sevgililer Günü temalı bir reklam filmi yayınladı.
Erzincan'da toprak kayması sonucu 9 işçinin göçük altında kaldığı altın madeni sahasında arama kurtarma çalışmaları 827 personelle gece gündüz devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, işçilerin 5'inin konteynerde 3'ünün aynı araç içinde, 1'inin ise kamyonda olduğunu belirtti. Öte yandan soruşturmada firma sorumlusu ve maden saha sorumlusu da dahil 7 kişi gözaltına alındı. Kazanın tüm yönleriyle incelenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen ''Gelecek Teknolojileri Forumu'' adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, ''Kanser aşışı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar.'' ifadelerini kullandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Alperen Berber ise grekoromen stil 82 kilo finalinde şampiyonaya bireysel katılan Aliev'i 4-3 yendi ve altın madalyaya ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından Mısır'a resmi ziyarette bulunması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Erdoğan'ın ziyaretini Gazze konusu üzerinden görürken Yunan basını ise Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) meselesi üzerinden haber yaptı. Komşu basınında Türkiye'nin, Mısır ile "drone diplomasisi" yürüttüğü ve Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında kurulan ortaklığın "yok olma" tehlikesiyle karşı karşıya olduğu yazıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?