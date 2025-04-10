İsrailli Esirden Netanyahu'ya Tehditler

Gazze Şeridi'ndeki takas anlaşmasıyla serbest kalan İsrailli esir, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 7 Ekim 2023'teki saldırıdan sorumlu tuttuğu için tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti.

İsrail resmi televizyonu KAN, Hamas ile İsrail arasındaki esir takası anlaşması kapsamında yaklaşık 2 ay önce serbest kalan Liri Albag ile röportaj yaptı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı" saldırısı nedeniyle Netanyahu yönetimini suçlayan Albag, "Her şeyden sorumlusun ve yaptığını düzeltmen gerekiyor." dedi.

Albag, röportajın ardından Netanyahu'nun Likud partisinin destekçilerinden tepkiler geldiğini açıklayarak, "Yorumları, aldığım tehditleri, hakaretleri okuyorum ve korkuyorum." ifadesini kullandı.

Kendisine tepki gösteren insanlardan korkmadığını vurgulayan Albag, "Ne hale geldiğimizden korkuyorum. İsrail'deki insanlardan böyle tepkiler almayı beklemiyordum. Daha da zor olan ne biliyor musunuz? Bu bölünme düşmanlarımızdan daha kötü." şeklinde konuştu.

Netanyahu'yu 7 Ekim'den sorumlu tuttuğu için tehdit ve hakaretler aldığına dikkati çeken Albag, "Bu şekilde (savaşı) kazanamayız. Kurtarılması gereken insanlar var." değerlendirmesinde bulundu.