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İsrailli eski yetkililerden Netanyahu'ya görevden alma çağrısı - Son Dakika
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İsrailli eski yetkililerden Netanyahu'ya görevden alma çağrısı

İsrailli eski üst düzey güvenlik yetkilileri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze savaşında başarısız olduğu gerekçesiyle görevden alınması çağrısında bulundu. İsrailli 26 eski yetkilinin imzaladığı açık mektupta, Netanyahu'nun liderlik yeteneklerinin olmadığı ve İsrail devletinin varlığına tehdit oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca, Netanyahu'nun ABD ile ilişkilerine de zarar verdiği belirtildi.

İsrailli eski yetkililerden Netanyahu\'ya görevden alma çağrısı
26.01.2024 - 17:15,
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İsrailli eski üst düzey güvenlik yetkilileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze savaşında başarısız olduğu" gerekçesiyle görevden alınması çağrısında bulundu. Eski İsrailli yetkililer tarafından ortak yapılan açıklamada "Netanyahu, savaş döneminde İsrail'e liderlik için maddi ve manevi niteliklere sahip değil. O aynı zamanda İsrail devletinin varlığına karşı bir tehdit oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, aralarında Nobel Kimya Ödülü sahibi 3 kişinin de bulunduğu İsrailli 26 eski yetkilinin imzasıyla İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Meclis Başkanına hitaben açık mektup yayımlandı. Bu kişilerden 17'sinin savunma kurumundan olduğuna işaret edilen haberde, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik savaşta başarısız olduğu için görevden alınmasının talep edildiği aktarıldı.

İsrailli eski yetkililerden Netanyahu'ya görevden alma çağrısı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

ÖNEMLİ İSİMLER İMZA ATTI

Haberde ayrıca mektubu imzalayanların yargı düzenlemesi karşıtı gösterilere de destek verdiğine dikkat çekildi. İmza sahibi kişiler arasında eski Savunma Bakanı Moşe Ya'alon, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, eski Mossad Başkanları Tamir Pardo ve Danny Yatom, eski Şabak Direktörleri Nadav Argaman ve eski Emniyet Müdürlerinden Assaf Hefetz'in de yer aldığı belirtildi.

"İSRAİL'İN VARLIĞINA TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Mektupta, "Netanyahu, savaş döneminde İsrail'e liderlik için maddi ve manevi niteliklere sahip değil. O aynı zamanda İsrail devletinin varlığına karşı bir tehdit oluşturuyor." ifadelerine yer verildi. Mektupta ayrıca, Netanyahu'nun İsrail'in ABD ile ilişkilerine de zarar verdiğine işaret edildi.

İsrailli eski yetkililerden Netanyahu'ya görevden alma çağrısı
İsrail eski Savunma Bakanı Moşe Ya'alon

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 26 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 83 Filistinli öldürüldü, 64 bin 487 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrailli eski yetkililerden Netanyahu'ya görevden alma çağrısı

556 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İSRAİL-LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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