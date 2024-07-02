İsrailli Generaller Gazze Şeridi'ndeki Savaşı Sonlandırmak İstiyor - Son Dakika
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İsrailli Generaller Gazze Şeridi'ndeki Savaşı Sonlandırmak İstiyor

İsrailli generallerin, Hamas ile ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını desteklediği iddia edilirken, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ordu, saldırılara devam edileceğini açıkladı. Generaller, Gazze'deki savaşı sonlandırmanın Lübnan ile gerilimi düşürebileceğini düşünüyor ve ordunun dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

02.07.2024 17:43
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İsrailli generallerin, "Gazze Şeridi'ndeki savaşı" sonlandırmak istedikleri, Hamas ile ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını "tam olarak destekledikleri" iddia edilirken, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ordu, "Hamas'ı askeri olarak sonlandırma ve Gazze'deki tüm İsrailli esirleri getirme hedeflerini gerçekleştirene kadar" saldırılara devam edileceği açıklamasını yaptı.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, adlarının gizli kalmasını isteyen İsrailli emekli ve muvazzaf, 6 üst düzey general, "Hamas'ın şu aşamada askeri olarak bitirilmesini" sağlamasa da "Gazze'deki savaşı" sonlandırmak istiyor.

Gazze'deki 120 kadar İsrailli esirin geri getirilmesi için en iyi yolun bu olacağını belirten generaller, Lübnan'da Hizbullah ile olası bir kara savaşı başlamadan önce ordunun "dinlenmeye" ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Eyal Hulata da ordunun ateşkes ve esir takasını "tamamen desteklediğini" belirterek, ordunun Hamas ile "ileride her zaman gidip yeniden çatışmaya girebileceklerine inandıklarını" söyledi.

İsrailli generallerin Gazze'de çatışmanın durmasının Lübnan ile gerilimi düşürebileceğini düşündüğünü aktaran Hulata, ordunun "daha az mühimmatı, yedek parçası ve enerjisi" olduğunu, Hizbullah ile olası bir savaşa hazırlanmak için daha fazla zaman kazanacağını hesapladığını dile getirdi.

Netanyahu ve İsrail ordusunda New York Times'ın haberine ilişkin açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York Times'ın haberiyle ilgili sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayımladı.

Haberin doğru olmadığını savunan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini yineledi.

Netanyahu, tüm İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın "ortadan kaldırılması" gibi belirledikleri "hedeflere ulaşıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırıların süreceğini söyledi.

Habere ilişkin İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Gazze'ye yönelik saldırıların Tel Aviv yönetiminin belirlediği "hedeflere ulaşıncaya kadar" devam edileceği belirtildi.

İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde (Lübnan sınırında) "savaşa hazırlıklarını artırmaya devam ettiği" ifade edilen açıklamada, New York Times gazetesine konuşan generallerin "Gazze'deki savaşı" bitirmek istediği ve Hamas ile karşılıklı esir takası ile ateşkes anlaşmasını tam desteklediği iddialarına karşı, "Hamas'ı askeri olarak sonlandırmak" hedefine bağlı olunduğu kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Hamas'ı askeri olarak yok etmenin mümkün olmadığını, Hamas'ın bir fikir olduğunu" belirtmiş, "böyle bir hedef koymanın kamuoyunun gözünü boyamak anlamına geldiğini" ifade etmişti.

Hagari'nin sözlerine başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere iktidardaki aşırı sağcı liderlerden gelen tepkiler üzerine İsrail ordusu, "savaşın hedeflerine bağlı oldukları" açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli Generaller Gazze Şeridi'ndeki Savaşı Sonlandırmak İstiyor - Son Dakika

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