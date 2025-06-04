İsrailli Saldırganlar Batı Şeria'da Yangın Çıkardı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir ev, ahırlar ve araçları ateşe verdi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda İsrailli, Batı Şeria'da Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan beldesine saldırdı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, beldedeki "Ebu Kayid" ailesine ait evlere saldıran gaspçı İsrailliler, Deyr Dibvan'ın batı girişinde bir ev ile bazı araçları ateşe verdi.

Bölge sakinlerini evlerine hapseden İsrailliler, vatandaşlar ile ambulans ve itfaiye araçlarının bölgeye ulaşmasını engelledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Deyr Dibvan'da Filistinlilere ait çok sayıda aracı da taşladı.

"Filistin'in Sesi" radyosunun haberinde de saldırgan İsraillilerin, Filistinlilerin çiftliklerini, at ve koyunların yetiştirildiği ahırları da ateşe verdiği belirtildi.

Radyonun Telegram hesabından paylaşılan videoda bölgede büyük bir yangının meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görülüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.