İsrailli Saldırganlardan Sincil'e Ateş - Son Dakika
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İsrailli Saldırganlardan Sincil'e Ateş

İsrailli Saldırganlardan Sincil\'e Ateş

İsrailliler, Batı Şeria'da Sincil beldesinde Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi.

23.04.2025 23:51
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Sincil beldesinde Filistinlilere ait 7 evi ve 5 aracı ateşe verdi

Sincil Belediye Başkanı Mutez Tavafişe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin birkaç gün içinde ikinci kez saldırıya uğradığını, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin beldenin kuzey ve güney topraklarının yanı sıra komşu Mezraa eş-Şarkiye köyüne de saldırı düzenlediğini söyledi.

Tavafişe, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Sincil beldesi ve Mezraa eş-Şarkiye köyünde Filistinlilere ait 7'den fazla evi ve 5 aracı ateşe verdiğini belirtti.

Saldırganların daha önce hedeflenen bölge yakınlarına çadır kurduğunu kaydeden Tavafişe, "Ellerinde silah, sopa ve taşlar bulunan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin oluşturduğu büyük gruplar, evlere saldırdı ve ateşe verdi." diye konuştu.

Bu gibi durumların İsraillilerin Gazze'ye yönelik savaşı fırsat bilerek bu geniş arazileri ele geçirmeye çalışmasına zemin hazırladığını ifade eden Tavafişe, "Amaç, Sincil'in güneyindeki toprakları ele geçirmek, beldeyi tamamen izole etmek ve onu adeta bir hapishaneye dönüştürmektir." dedi.

Tavafişe, geçen pazartesi günü Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldede çıkardığı yangınları söndürmeye çalışan bir Filistinlinin öldüğünü ve birçok kişinin yaralandığını belirtti.

Kendisine ve mallarına yapılan saldırıya dayanamayıp gözyaşlarına boğulan Filistinli çiftçi Ahmed Halil, "Ağaçlarımı suluyordum, yerleşimciler bana saldırdı. Bombalar attılar ve beni kovalayıp saldırdılar, sonra da evlere bombalar atıp yaktılar." dedi.

Halil, "Birkaç gün önce komşumun evi yandığından beri kendimi güvende hissetmiyordum ve bugün mağdur olan benim." diye konuştu.

Görgü tanıkları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun koruması altında Sincil'e saldırdığını ve Filistinlilerin mallarını yaktığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 955 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdü

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrailli Saldırganlardan Sincil'e Ateş - Son Dakika

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