İsrailli Saldırıda İki Filistinli Kardeş Öldürüldü
İsrailli Saldırıda İki Filistinli Kardeş Öldürüldü

02.03.2026 15:51
Nablus'ta düzenlenen saldırıda iki Filistinli kardeş hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Nablus kentinde Filistinli 2 kardeşi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, fanatik İsrailliler, Nablus kentine bağlı Karyut beldesine düzenlediği baskın sırasında beldedeki evlere ateş açtı ve sivillere saldırdı.

Sağlık yetkilileri, fanatik Yahudilerin saldırısında 52 yaşındaki Muhammed Taha Abdülmecid Muammer ve 47 yaşındaki kardeşi Fehim'in hayatını kaybettiğini aktardı.

Filistin Kızılayı, söz konusu saldırılarda ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği 3 kişinin de gerçek mermiyle yaralandığını açıkladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da sivil yerleşimlere ve Filistinlilere yönelik saldırıları, Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana ciddi şekilde arttı.

İsrail ordusu ve fanatik Yahudilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında şimdiye kadar 1117'den fazla Filistinli öldü, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralandı ve 22 bin kişi alıkonuldu.

Kaynak: AA

