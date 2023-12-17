İsrailli Yahudi yerleşimciler Filistinli çiftçilere saldırdı

İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinli çiftçilere saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Eriha'da kırsal alanda yaşayan Filistinlilerin evlerine saldırdığı ve daha sonra hayvan barınaklarını ateşe verdiği aktarıldı.

Öte yandan WAFA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, onlarca fanatik Yahudi yerleşimcinin, İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı bildirildi.

Haberde, Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişinin İsrail polisi tarafından engellendiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 297 Filistinli öldürüldü.