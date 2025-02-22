İsrailli Yerleşimcilerden Bedevilere Saldırı - Son Dakika
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İsrailli Yerleşimcilerden Bedevilere Saldırı

İsrailli gruplar Batı Şeria'da Bedevi topluluğuna saldırarak ev ve araçlarını ateşe verdi.

22.02.2025 21:16
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Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli Bedevi topluluğuna düzenlediği saldırıda bir evi ve bir aracı ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nden (BEYDER) yapılan yazılı açıklamada, "Terörist Bedel Ödetme (Yahudi yerleşimci grubu) çetesine bağlı radikal Yahudi yerleşimciler, Kudüs'ün kuzeyindeki Caba beldesinin doğusundaki bir Bedevi topluluğunda bir ailenin evini yaktı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ait bir aracı da ateşe verdiğine dikkat çekilerek, Filistinlilere ateş açtıkları, Filistinlilere hakaret ve saldırı düzenledikleri kaydedildi.

Öte yandan WAFA'nın haberinde, bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin de Ramallah'ın doğusundaki Deyr Divan beldesine baskın düzenledikleri ve 800 küçükbaş hayvanı çaldığı belirtildi.

Haberde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grubunun İsrail askerleri korumasında olduğuna dikkat çekilerek, söz konusu grubun Deyr Divan beldesinde 3 at, iki eşek ve su deposunu da çaldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 920'yi aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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