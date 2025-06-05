İsrailli Yerleşimcilerin Batı Şeria Saldırısı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırı düzenleyip 30 kişiyi yaraladığı işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Deyr Dibvan beldesindeki Filistinliler, topraklarını terk etmeye zorlandıklarını ancak bunu yapmayacaklarını belirtti.

Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan beldesinde yaşayan Şehhade Musabbih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına ilişkin konuştu.

İsraillilerin saldırısında koyun ağılının, kamyonunun ve yem deposunun tahrip olduğunu belirten Musabbih, "Zor bir gece geçirdik, her taraf yanıyordu. Onlarca yerleşimci beldenin çevresine saldırdı, evleri, araçları ve koyun ağıllarını kundakladı. Dakikalar içinde, çabuk alev alan maddelerle bölgeyi ateşe verdiler. Tuhaf bir durumdu, saldırılar düzenlediler, darbettiler, her şeye saldırdılar." diye konuştu.

Fanatik İsraillilerin daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini vurgulayan Musabbih, "Bu ilk saldırı değil ama en vahşi olanıydı. Bizi topraklarımızdan kovmak istiyorlar. Baskılar hiç bitmiyor. Topraklarımızı terk edelim diye her gün ölümle burun buruna geliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Topraklarımızda kalmaktan başka yol yok"

Filistin topraklarını gasbeden İsraililerin saldırısında aracını, evini ve ağıllarını kaybeden Ekrem Zearir de "Zar zor koyun sürüsünü kurtarmayı başardık, bazıları da telef oldu. Malımız, evlerimiz ve hayatımıza karşı savaş açmış durumdalar. Ailemden 4 kişi taşlı sopalı saldırılarda yaralandı." şeklinde konuştu.

Topraklarını terk etmeyecekleri vurgusu yapan Zearir, "Tedbirli olmamız gerekiyor, topraklarımızda kalmaktan başka yol yok. Burası bizim toprağımız, gerçek olan şey budur." dedi.

"Amaçları bölge halkını öldürmekti"

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin taş atarak kafasından yaraladığı Ahmed Kayid de "Öldürmek için saldırdılar. Yerleşimcilerin sayısı, saldırı yöntemi, kundaklaması amaçlarının bölge sakinlerini öldürmek olduğunu gösteriyor." dedi.

Benzer saldırıları her zaman yaşadıklarını anlatan Kayid, "Yerleşimcilere karşı koyarken yaralandım. Yoğun bir şekilde taş atıyor, beldenin çevresinde yangın çıkarıyorlardı. Güvenlik ve emniyetten uzak, her gün tekrarlanan dehşet hali içinde yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, çarşamba günü akşam saatlerinde Deyr Dibvan beldesine saldırı düzenlemiş, beldedeki ev, koyun ağılları ve Filistinlilere ait en az 10 aracı ateşe vermişti.

İsrailliler, bölge sakinlerine taş ve sopalarla saldırmış, yaralananlar nedeniyle beldedeki 2 sağlık merkezinde yoğunluk oluşmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler mayısta işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine karşı 415 saldırı düzenledi.