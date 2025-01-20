İsrailli yetkili: Gazze\'yi işgal etmeliyiz

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Eski İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Uzi Dayan, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ni işgal etmekten başka seçeneğinin olmadığını iddia etti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Dayan, "Gazze'deki çözüm, müttefik kuvvetlerin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen Almanya'ya yaptıklarına benzer olmalı." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde "askeri işgal ve sivil yönetimden" başka bir alternatif olmadığını öne süren Dayan, "Ondan sonra işlerin nereye varacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in bölge ülkeleriyle normalleşme süreci çerçevesinde anlaşmalar imzalaması ihtimaline de değinen Dayan, bölge ülkelerinin "İsrail'in kendisinden beklenenleri yerine getirdiğini fark edene kadar Orta Doğu'da yeni bir çözüm olmayacağını" ileri sürdü.

?- İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.