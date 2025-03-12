İsrailliler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, fanatik Yahudilerin Aksa'nın avlusuna giriş ve baskınları İsrail polisi korumasında gerçekleşti.

Mescid-i Aksa'nın bulunduğu sahaya girişin gerçekleştirildiği birçok kapıda sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığı baskın sırasında İsrailliler, "Talmud ayinleri" yaptı.

İsrail polisinin baskına ön hazırlık amacıyla Kudüs'ün eski şehir bölgesinde de sıkı "güvenlik" tedbirleri aldığı belirtildi.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi ise Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.