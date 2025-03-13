İsraillilerden Batı Şeria'da Elektrik İşçilerine Saldırı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli elektrik işçilerine saldırdı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin İsrail polisinin koruması altında saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsraillilerin elektrik bakım işçilerine saldırdığına dikkat çekilen haberde, aşırılık yanlısı İsraillilerin ayrıca elektrik bakımı yapan şirketin araçlarına da zarar verdiği belirtildi.

Radikal Yahudilerin saldırılarına eşlik eden İsrail askerleri ise şirketin ekipmanlarına ve bir vincine el koydu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin birkaç gün önce de bölgede elektrik sağlayan şebekeye saldırarak çok sayıda elektrik direği kablosunu kestiği belirtildi.

Yerleşimcilerin şubat ayında 230 saldırı gerçekleştirdiğine işaret edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 934 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.