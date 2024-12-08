İsraillilerin Beytüllahim'de Saldırısı - Son Dakika
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İsraillilerin Beytüllahim'de Saldırısı

Beytüllahim'de İsrailliler, Filistinli Tarave ailesinin çadırını yakıp, aile üyelerini darbetti.

08.12.2024 14:16
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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim kentinde Filistinli ailenin çadırını yaktı, aile üyelerini darbetti.

Minye Köyü Meclis Başkanı Zayid Kevazibe, AA muhabirine yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Kevazibe, Beytüllahim'deki Minye köyü çevresindeki kaçak yerleşim yerlerinden bir grup İsraillinin, Filistinli Ahmed Kemal Tarave ailesine saldırdığını aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tarave ailesinin çadırını yaktığını ve aileyi darbettiğini belirten Kevazibe, şunları kaydetti:

"Köy, sakinlerini evlerini terk etmeleri, yerleşim alanlarının inşası için bölgeyi boşaltmaları hedefiyle defalarca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin İsrail ordusunun koruması altında düzenlediği saldırılara maruz kaldı."

Kevazibe, İsraillilerin, daha önce de ağaçları söktüğünü, su kuyularını tahrip ettiğini ve köylülere ait koyunları çaldığını dile getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, aralık ayının başında köye düzenlediği baskında 150 zeytin ağacını sökmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 807 Filistinli hayatını kaybetti.

Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan yerleşim yerlerinde 720 binden fazla İsrailli yaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsraillilerin Beytüllahim'de Saldırısı - Son Dakika

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