İSTAÇ Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi Şile\'de açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ tarafından Şile Karakiraz Köyü'nde inşa edilen İSTAÇ Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi'nin açılışı için tören düzenlendi.
Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin konuştu.
İmamoğlu, "Ekrem'i nasıl alaşağı ederiz, buradan ne çıkartırız.' diyerek, seçime 20 gün kala, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl binasının satın alınması sürecinde, bir hukukçu ofisinde yapılan bir işlemin ki orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var görüntüde. Yine o dönem siyasi yol arkadaşlarım vardı görüntüde. O görüntü üzerinden fırtına koparmaya çalışan insanların kötülükçü akılları var." dedi.
Hemen her gün kamu yararına bir açılış veya temel atma törenine katıldıklarını, programları kapsamında bugün Tuzla'ya da geçeceklerini anımsatan İmamoğlu, "Tuzla'ya bile negatif etkisinin ne kadar derin olduğunu tespit ettiğimiz Çöp Sızıntı Suyunu Arıtma Tesisini açmıştık. O tesis, bu tesis; bu ikisi bu dönemin çok önemli işleridir. Yani tek başına bu tesisler bile gurur duyulacak, övünülecek işlerdir. Kemerburgaz Odayeri'nde açtığımız Atık Yakma Tesisi'nin aynısını, burada, Kömürcüoda'da da açtığımızda, İstanbul'da katı atık yakma tesisleri noktasında, güçlü bir seviyeye erişeceğimizin de altını çizmek isterim." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, şehre, "İstanbul'un muhafızı" anlayışıyla hizmet ettiklerini, kimsenin kendilerini bu yolculuktan geri bırakamayacağını kaydetti.
Açılışını gerçekleştirdikleri tesisin İstanbul'da kurulan ilk endüstriyel atık yakma tesisi olduğunu vurgu yapan İmamoğlu, tesiste yılda yaklaşık 18 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretileceğini dile getirdi.
Kendi dönemlerinde imar rantlarına ilişkin İBB meclisinin meşgul edilmediğini savunan İmamoğlu, "Sandığa gitmezseniz, oyları bölerseniz, İstanbul, 2019 öncesine dönme riskiyle karşı karşıya kalır. Hem de her alanda 2019 öncesine dönme riskiyle karşı karşıya kalır. Bir avuç insan, sosyal yardımları eski seviyesine indirir. Metro yapımı yavaşlar ve hatta durur." diye konuştu.
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