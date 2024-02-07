İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısında 2'si polis 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısında 2'si polis 4 kişi yaralandı

İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısında 2\'si polis 4 kişi yaralandı

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik gerçekleşen terör saldırısında yaralanan 2'si polis 4 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Olayda hayatını kaybeden bir kişi ve hastanedeki tedavileri tamamlanan 2 yaralı ise taburcu edildi.

07.02.2024 13:39
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İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısında yaralanan 2'si polis 4 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısında yaralanan 3'ü polis 7 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Dört farklı hastanede tedavi gören yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayda yaralananlardan biri olan Dilfiraz Karataş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Biri polis 2 yaralı ise hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde taburcu edilmişti.

Kaynak: AA

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