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İstanbul Airshow 2023 Başlıyor

İstanbul Airshow 2023 Başlıyor

14. Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı, 26 Eylül'de kapılarını açacak.

20.09.2024 14:47
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Sivil havacılık sektörünün bölgedeki köklü organizasyonlarından Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı (İstanbul Airshow) 14'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

1996 yılından beri her iki yılda bir düzenlenen organizasyonun açılışı, 26 Eylül Perşembe günü Atatürk Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yapılacak. 3 gün sürecek olan fuarda ziyaretçiler yeni hava araçlarını görebilecek.

Yolcu uçaklarından terminal işletmecilerine, çok amaçlı hava araçlarından iş jetlerine, charter kuruluşlarından brokerlara, uçuş eğitiminden havacılık kulüplerine kadar Türkiye'de hızla büyüyen sivil havacılık sektörü bileşenleri İstanbul Airshow'da bir araya geliyor. Açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılacak olan etkinliğe Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Enes Çakmak, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut'un da bulunduğu önde gelen sektör temsilcileri de katılacak. Tören, 26 Eylül'de saat 10.00'da fuar alanı içerisindeki açılış ve kongre katında yapılacak. Ziyaretçi girişleri ise aynı gün saat 13: 00'de başlayacak.

YENİ MODELLER SERGİLENECEK

Çok çeşitli hava araçlarının sergileneceği fuarda, ticari uçaklar ve iş jetleri segmentinde Airbus ve Dassault Falcon ürünleri dikkat çekiyor. Dassault Falcon diğer modellerinin yanı sıra yeni nesil 6X modelini de getiriyor. Airbus ise A220 modeli ve helikopterleriyle katılım sağlayacak.

Yangınla mücadelede kullanılan hava araçlarının da sergileneceği fuarda, Orman Genel Müdürlüğü 26 Eylül Perşembe günü saat 12.00'da, 2024 yılı yangınla mücadele değerlendirmesinin de yapılacağı bir basın toplantısını statik sergileme apronunda düzenleyecek.

HAVACILIĞIN GELECEĞİ TARTIŞILACAK

Gelecekteki Kentsel Hava Taşımacılığı konulu toplantı ise 27 Eylül Cuma günü saat 10: 00'da düzenleniyor. Türk Hava Yolları moderatörlüğünde Airbus'tan Kentsel Hava Taşımacılığı İş Geliştirme Proje Müdürü Anurag Gupta, Lilium'dan Başkan Yardımcısı Paul-Franck Bijou ve Gözen Holding'den eVTOL Program Direktörü Mesut Yılmaz konuşmacılar arasında yer alıyor. Panelde özellikle elektrikli hava araçlarının gelecekte oynayacakları rol ve potansiyel uygulamalar ele alınacak.

TEKNOFEST'in de düzenlendiği Atatürk Havalimanı eski dış hatlar terminali ve apronunda yapılacak fuar 26 Eylül Perşembe günü saat 13: 00-17: 30, Cuma ve Cumartesi günleri de 10: 00-17.30 aralarında ziyarete açık olacak.

Ziyaretçiler ücretsiz giriş kartlarını internet adresindeki ön kayıt bölümünden girerek temin edebiliyor.

Kaynak: DHA

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