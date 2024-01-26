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İstanbul-Ankara yolunda kar yağışı! Ekipler alarma geçti - Son Dakika
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İstanbul-Ankara yolunda kar yağışı! Ekipler alarma geçti

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Hafif kar yağışının devam ettiği bölgede, sisin de etkisiyle görüş mesafesi azaldı

26.01.2024 - 10:01,
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İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösterdi. Hafif kar yağışının devam ettiği bölgede, sisin de etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

KARAYOLLARI EKİPLERİNDEN KAR KÜREME ÇALIŞMASI

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahta ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Kent merkezinde gece hafif şekilde başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İstanbul-Ankara yolunda kar yağışı! Ekipler alarma geçti
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul-Ankara yolunda kar yağışı! Ekipler alarma geçti - Son Dakika
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