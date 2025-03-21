İstanbul Barosu Davasında Reddihakim Talebi - Son Dakika
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İstanbul Barosu Davasında Reddihakim Talebi

İstanbul Barosu yöneticileri aleyhine açılan davada avukatlar 'reddihakim' talep etti.

21.03.2025 19:10
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Haber: Edda SÖNMEZ/ Mehmet OFLAZ

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Barosu yöneticilerinin, kendilerine verilen yetkiyi "amaç dışı" kullandıkları iddiasıyla açtığı ve baro yöneticilerinin görevlerinin sona erdirilmesini talep ettiği davada "reddihakim" talep edildi.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki dava, izleyicilerin fazla olması dolayısıyla İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor. Duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, çok sayıda baro başkanı ve avukatın yanı sıra yurt dışından gelen gözlemciler de izliyor.

Cumhuriyet savcısı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu söz alarak, şöyle konuştu:

"Verilebilecek bir karar İstinaf, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir şekilde dönecektir. Bizim taleplerimizi gerekçesiz olarak reddediyorsunuz. Anayasa'ya uygun değil bu. Adil yargılanma hakkımız ihlal ediliyor. Suçsuz sayılma hakkımız ihlal ediliyor. Savaş halinde bile bu hakka dokunulamaz. İstanbul Başsavcılığı hedef göstermeleri ile baro yönetimi olarak bizlerin haklarını ihlal ediyor. Barolar hesabını Genel Kurul'da verir. İstanbul Barosu yönetiminin 4 aylık faaliyetleri 23 Şubat 2025 tarihli olağanüstü genel kurulda değerlendirilmiş ve yönetimimiz aklanmıştır. Avukat Fırat Epözdemir'i ancak ekrandan görüyoruz. Tutuklanması için hiçbir neden yoktu, tutuklanması Anayasa'ya aykırıdır. Bağımsız yargı, hukuku ve demokrasiyi korumakla yükümlüdür."

"Duruşmayı başka bir güne bırakın"

Eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan da söz alarak, "Mahkemeniz önceki ara kararlarından davayı kabul kararı vereceğiniz izlenimini edindim. 64 yıllık avukatım. Savcılık, bakanlık iznine dair Avukatlık Kanunu madde 58'in neden değiştirildiğini bilmiyor. Geniş olarak anlatmam lazım ama sabahtan beri buradayız, duruşmayı başka bir güne bırakın" dedi.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Rukiye Leyla Süren ise "Avukatım hava alamadığı için dışarı çıktı. Ben şu an nasıl beyanda bulunayım? Bu insan haklarına aykırı bir yargılama. Avukatım olmadan beyanda bulunmayacağım" dedi. Hakim duruşmaya 15 dakika ara verdi.

Reddihakim talep edildi

Aranın ardından hakim duruşma salonunun boşaltılmasını istedi. Avukatlar "Hak, Hukuk, Adalet", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganlarıyla salondan çıkmayarak tepki gösterdi. Yaşanan gelişmelerin ardından avukatlar, "reddihakim" talebinde bulunarak duruşma salonundan sloganlar eşliğinde ayrıldı.

Avukatlar İstanbul Adliyesi içerisinde açıklama yapmak istedi ancak polisler açıklamanın 2911 Sayılı Kanuna aykırı olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu.

Mahkeminin kararı açıklaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Barosu Davasında Reddihakim Talebi - Son Dakika

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