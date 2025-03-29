İstanbul Barosu Kadın Avukatları Silivri'de - Son Dakika
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İstanbul Barosu Kadın Avukatları Silivri'de

Kadın avukatlar, Silivri'deki tutuklu kadınlarla görüşerek hak ihlallerini ve taleplerini değerlendirdi.

29.03.2025 14:50
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(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden kadın avukatlar, Silivri'de tutuklu 35 kadınla görüştü. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden yapılan açıklama, "Tutukluluk süreleri boyunca İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak düzenli ziyaretlerimizi sürdüreceğiz" denildi.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden kadın avukatlar olarak, Silivri'de tutuklu 35 kadınla görüşüldüğü, görüşme notlarının kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziyaret ettiğimiz kadınlar İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak ziyaretimizden oldukça memnun olduklarını, özellikle sürecin yakından takip edilmesi ve bu ziyaretlerin düzenli olarak gerçekleştirilecek olmasının kendileri için önemli ve değerli olduğunu ifade ettiler.  Görüşmelerimizde kadınlar, yakalama, gözaltı ve hapishane süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıları ve karşılaştıkları hak ihlallerini aktardılar. Özellikle hapishanede ilaçlara erişim, kantin gibi konularda yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Taleplerini yetkili personelle görüştük ve bu sorunların çözülmesi için adım atılacağına dair söz aldık. Elbette bu taleplerin yerine getirilip getirilmediğinin takipçisi olacağız. Hak ihlallerine ve hukuka aykırı uygulamalara ilişkin detaylı notlarımızı aldık. Hapishanedeki görüşmeler, avukat arkadaşlarımız aracılığıyla devam ediyor. Tutukluluk süreleri boyunca İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak düzenli ziyaretlerimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Barosu Kadın Avukatları Silivri'de - Son Dakika

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