İstanbul Barosu Seçimleri Başladı

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İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı için 3 adayın yarıştığı seçimlerde avukatlar oylarını kullanıyor.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde, baro başkanlığı seçimleri için saat 09.00'da oy kullanma işlemi başladı.

Mevcut başkan Yasin Şamlı'nın yanı sıra Ahmet Yılmaz ile Murat Güneş'in aday olduğu baro başkanlığı seçimleri için 3210 avukatın oy kullanma hakkı bulunuyor. Avukatlar, sabah erken saatlerden itibaren Hukuk Fakültesi'ndeki 1 Nolu amfide kurulan 13 sandığa, oylarını atıyor.

Adayların isimlerinin bulunduğu broşürler, görevli kişilerce seçim yapılan alanın çevresinde dağıtılıyor.

Oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.