İstanbul Belediyeleri Bursa'ya Yangın Yardımı Gönderdi

İstanbul'daki bazı belediyeler, Bursa'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye personel ve ekipman gönderdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) acil çağrısı doğrultusunda Bursa'nın Gürsu-Ağlaşan ve Orhaneli- Yakuplar bölgelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale için hızla ekip görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ile İSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinden toplam 60 personel ve 24 araç/iş makinesinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Görevlendirilen ekiplerin ilk bölümünün yangın sahasına ulaşarak müdahaleye başladığı aktarılan açıklamada, takviye ekiplerin de bölgeye hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamada, Bursa'daki orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla bölgeye ekip ve su tankerleri gönderildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeşil vatanı korumak ve yangından etkilenen alanlarda yaraları birlikte sarmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, belediyeye ait ekipler yangın bölgesinde aktif görev alıyor. Yangın söndürme çalışmalarında canla başla mücadele eden Esenyurt Belediyesi ekipleri, yaşamı ve umudu birlikte koruma hedefiyle sahada yoğun çaba harcıyor. Ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Esenyurt olarak dayanışma ruhuyla her zaman halkımızın yanındayız."

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamada ise Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK Kadıköy ekiplerinin, orman yangınına müdahale çalışmalarına destek vermek üzere gece saatlerinde bölgeye hareket ettiği aktarıldı.

Açıklamada, 2 su tankeri, 3 kurtarma aracı ve 15 kişilik uzman ekibin sabahın erken saatlerinde Bursa'ya ulaştığı bildirildi.