İstanbul’da 1 Mayıs Güvenlik Önlemleri

(İSTANBUL) - İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri kapsamında saat sabah 05.00 itibarıyla Taksim'e çıkan hemen tüm yollar kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresi bariyelerle kapatıldı. Meydanda TOMA ve binlerce polis de görevlendirildi.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kent genelinde uygulanacak olağanüstü güvenlik önlemlerini duyurmuştu.

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde sabah saat 05.00'ten itibaren onlarca cadde ve sokak trafiğe kapatıldı. Toplu ulaşımda da ciddi kısıtlamalar uygulanıyor, metro, füniküler ve nostaljik tramvay seferleri durduruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı-Seyrantepe- Hacıosman hattındaki Vezneciler, Haliç, Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Zincirlikuyu istasyonları kapalı olacak. M11 Gayrettepe- İstanbul Havalimanı hattının Gayrettepe durağı ve M7 İstoç-Yıldız hattının Kağıthane-Yıldız arası durakları da sefer dışı bırakılacak. Kabataş-Taksim füniküleri, Karaköy-Tünel füniküleri ve İstiklal Caddesi üzerindeki nostaljik tramvay da çalışmayacak.

Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı gibi önemli İETT durakları da hizmet dışı kalacak.

Taksim Meydanı ve çevresi dünden itibaren bariyerlerle çevrilirken, Gezi Parkı'na girişler engellendi. Bölgede çok sayıda TOMA, çevik kuvvet aracı ve polis konuşlandırıldı.