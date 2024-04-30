İstanbul'da 1 Mayıs'ta Ulaşıma Kısıtlama Saatleri Açıklandı - Son Dakika
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İstanbul'da 1 Mayıs'ta Ulaşıma Kısıtlama Saatleri Açıklandı

İstanbul\'da 1 Mayıs\'ta Ulaşıma Kısıtlama Saatleri Açıklandı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde karayolu trafiğine kapatılacak yollarda saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarında ise saat 05.30'da kısıtlama uygulamalarının başlayacağını duyurdu.

30.04.2024 08:37
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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, 1 Mayıs'ta karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamalarının saat 04.00'te,

deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama ise 05.30 itibariyle başlatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün 'Bayram' havasında kutlanabilmesi, şehrimizin huzur, güvenlik ve esenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önlenebilmesi amacıyla Valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır. Bu kapsamda; karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları saat 04.00'te, Deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları saat 05.30 itibariyle başlatılacaktır"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 Mayıs'ta Ulaşıma Kısıtlama Saatleri Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 1 Mayıs'ta Ulaşıma Kısıtlama Saatleri Açıklandı - Son Dakika
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