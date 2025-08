İstanbul'da 11 Bin 814 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da temmuzda 3 bin 317'si hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 8 bin 497'si hakkında ise aranma kaydı olan 11 bin 814 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde "kasten öldürme", "yağma", "cinsel saldırı", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından arananların yakalanmasına yönelik temmuz ayı boyunca kent genelinde çalışma yapıldı.

Çalışmalarda 3 bin 317'si hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 8 bin 497'si hakkında ise aranma kaydı olan 11 bin 814 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yakalanan şüphelilere yönelik, "İstanbul'umuzun her mahallesinde, her sokağında ve her hanesinde, huzur hakim olana kadar çalışmalarımız devam edecektir." dedi.