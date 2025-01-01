İstanbul'da 2025 yılının ilk günlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkiinde yolların boş kaldığı görüldü. Toplu taşımanın da ücretsiz olduğu 1 Ocak'ta metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 10.00 itibariyle trafik yüzde 1 olarak ölçüldü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 2025 Yılına Boş Yollarla Girildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?