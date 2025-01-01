İstanbul\'da 2025 Yılına Boş Yollarla Girildi

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İSTANBUL'da 2025 yılının ilk gününde yollar ve toplu taşıma araçları boş kaldı. İBB trafik verilerine göre yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü.

İstanbul'da 2025 yılının ilk günlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkiinde yolların boş kaldığı görüldü. Toplu taşımanın da ücretsiz olduğu 1 Ocak'ta metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 10.00 itibariyle trafik yüzde 1 olarak ölçüldü.