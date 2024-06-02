İstanbul\'da 3 Katlı Bina Çöktü

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(İSTANBUL) İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde 3 katlı bina sabah saatlerinde çöktü. Olay yerine arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklama şöyle:

"02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir"