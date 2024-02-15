İstanbul\'da 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 24 Şüpheli Yakalandı

Anne, kızının sahte şeyh tarafından kaçırıldığını iddia etti

Esra Erol'da programına başvuran bir anne, kızının kendisini şeyh olarak tanıtan sahte bir hocanın yanına kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Günlerdir süren yayınlarda sahte şeyhin 300 kişiyi bir termal otelde tutarak harem kurduğu, müritleri diye tanımadığı kişilere de şifa vermek için kırbaçladığı ortaya çıktı.