İstanbul\'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

İSTANBUL'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden olurken, sarsıntı anı birçok noktadaki güvenlik kameralarına yansıdı.
AFET ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre 12: 49 sıralarında Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntıyı hissedenlerin kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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