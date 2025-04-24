İstanbul\'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

İSTANBUL'da Silivri açıklarında dün saat 12.49'da meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki deprem anları hem cep telefonu hem de güvenlik kameralarına yansıdı. Depreme çocuğuyla yakalanan bir anne korkan çocuğunu uzun süre sarılarak teselli etti. Bir iş yerinde çalışan iki kadın ise deprem sırasında birbirlerine sarıldı. Başka bir görüntüde ise, bir çalışanın soğukkanlılığını koruyarak yürüyerek iş yerinden çıktığı anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul'da Silivri açıklarında dün saat 12.49'da meydana gelen ve 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki deprem anları hem cep telefonu hem de güvenlik kameralarına yansıdı.

KORKUDAN BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Beyoğlu'nda iş yerinde depreme yakalanan iki kadın korkudan birbirine sarıldı. Esenyurt'ta ise bir iş yerinde dışarı çıkan işçilerden biri yere düştü. Kağıthane'de cep telefonunu eline aldığı sırada deprem uyarısını gören çalışan, tezgahın üstünden atlayarak dışarı çıkmayı başardı. Deprem olduğu esnada iş yerinde bulunanlar koşarak binadan çıkarken, yol kenarında park halindeki aracın sallanması ve altından çıkan kedinin de kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir iş yerinden güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde kameranın sağa sola şiddetli şekilde sallanması da kaydedildi. Bahçelievler, Şişli, Beyoğlu ve Fatih'de ise depreme yakalanan vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

AĞLAYAN ÇOCUĞUNU SARILARAK TESELLİ ETTİ

Beşiktaş'ta ise depreme yakalanan bir çocuk koşarak binadan çıktı. Annesi sarılarak ağlayan çocuğunu uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.Beşiktaş'ta deprem olduğu sırada yemek yiyen vatandaşlar depremin başlamasıyla koşarak bulundukları yerden dışarı çıktı. Beşiktaş'ta çeşitli iş yerlerinde yaşanan panik anları da kameralara yansıdı.

PANİK YAPMADAN YÜRÜYEREK ÇIKTI

Baskı yapan bir iş yerinde çalışırken yakalanan bir kişi ise, diğer vatandaşların aksine panik yapmadan soğukkanlılığını koruyarak iş yerinden çıktı. Yürüyerek dışarı çıkan çalışan bir süre dışarıda ne olduğuna baktı. Bir kaldırımda sandalyede oturan adam ise deprem sırasında panikle yerinden kalkıp koşmaya başladı. Başka bir iş yerinde kaydedilen görüntülerde ise iş yeri sahibinin "Deprem oluyor gençler bırakın işi" diyerek çalışanları uyarması kameraya yansıdı. Başka bir iş yerinde kaydedilen görüntülerde ise bir kadının panikle dışarı çıkanları izleyip önce koşması ardından kararsız kalıp iş yerine geri döndüğü anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.