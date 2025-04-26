İstanbul\'da 8.367 Bina İncelendi

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar; 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız" dedi.