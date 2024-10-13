İstanbul\'da Afrika Pazarı Etkinliği

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Afrika'ya özgü kültürel ve el sanatları ürünleri, İstanbul'da düzenlenen "Afrika Pazarı" programında misafirlere sunuldu.

İstanbul'da faaliyet gösteren Al Selam Derneği tarafından Çengelköy'deki merkezinde yapılan "Afrika Pazarı" etkinliğine çok sayıda sanatçı ve misafir katıldı.

Etkinlikte Afrika'ya özgü kültürel ürünler ve el sanatları sergilendi.

Programa katılan Melopotamia İstanbul kurucusu Melike Ayşe Ağırman, AA muhabirine, farklı ürünlerle bu programa katıldıklarını belirterek, "Burada çok güzel insanlarla tanıştık." dedi.

Sanatçı Hande Seval Sertçelik ise Tanzanya'ya bağlı Zanzibar Adası'nda yaptıkları çalışmalardan dolayı Al Selam Derneğini yakından takip ettiklerini ifade ederek, kendi eserleriyle bu çalışmalara destek vermek için bu etkinliğe katıldığını kaydetti.

Sertçelik, "Kadın girşimcileri desteklemesi açısından ve Zanzibar'daki desteklerinden dolayı bu pazara katıldık. Burası çok keyifli ve kendinizi Afrika'daymış gibi hissediyorsunuz." şeklinde konuştu.

2 gün süren "Pazar Afrika" etkinliği kapsamında Afrika'ya özgü müzik dinletisi ve film gösterimi yapıldı.