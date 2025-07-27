İstanbul'da Apartman Yangını: 3 Yaralı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Cihangir Mahallesi, Bursa Sokak'ta yeni yapılan 5 katlı bir apartmanda, jeneratörün alev alması nedeniyle yangın çıktı. Alevler 2'nci ve 3'üncü katı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Apartmanda olan 5 kişiden 2'si kendilerini 2. kat penceresinden atarak, kurtulmaya çalışırken, 3 kişi ise itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı.

Yangında yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Pencereden atlayan bir kişinin vücudunda yanıklar da bulunduğu ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan pencereden atlama anı bir cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta, atlayan kişiyi aşağıdaki vatandaşların tutmaya çalıştığı görülüyor.

Apartmanda akrabasının yaşadığını söyleyen Kadir Akyüz ise "Yangının çıktığını, komşuların bağırmasından duyduk. Bir kız ve yanmış olan bir adam kendini attı. Kolu, yüzü yanmış durumdaydı. İtfaiye geldi, söndürdü. Binada elektrik olmadığı için çoğu daire boştu. Müteahhit hala elektrik veremedi." diye konuştu.