İstanbul'da Ara Tatil Etkinlik Kitapları Dağıtıldı

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ara tatil dönemini keyifli, öğretici ve etkin bir şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla hazırladığı iki kitabı öğrencilere dağıttı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Okul Öncesi Ara Tatil Etkinlik Kitabı" ve "İlkokul Ara Tatil Etkinlik Kitabı" isimleriyle öğrencilere ücretsiz olarak sunulan yayınlar, çocukların aileleriyle tatil sürecinde aktif bir öğrenme deneyimi yaşamalarını destekliyor.

Okul öncesi öğrencilere yönelik hazırlanan etkinlik kitabı, çocukların ilgi alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun aktiviteler içeriyor. Kitap, "Birlikte yapalım", "Birlikte oynayalım" ve "Birlikte gezelim" başlıkları altında 3 ana tema etrafında şekilleniyor.

Tatilin her gününe uygun olarak tasarlanan etkinliklerde, çocuklar aile bireyleriyle beraber özgün ve eğitici çalışmalar yapma fırsatı buluyorlar. "İyilik kavanozu" gibi değerler eğitimi odaklı etkinlikler, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflerken, "sofra kurma" gibi pratik çalışmalarla günlük hayat becerileri kazandırılıyor.

Okul öncesi öğrenciler için oyun ve gezi önerileri

Kitapta çocukların enerjilerini olumlu şekilde yönlendirmeleri için çeşitli oyun önerileri de yer alıyor. "Çarşıya gittim" oyunu gibi klasik oyunlardan "sek sek" ve "buz güneş" oyunlarına kadar birçok seçenekle çocukların sosyal becerilerini geliştirerek eğlenmeleri amaçlanıyor. Bu oyunların bazılarında yer alan karekodlar aracılığıyla dijital içeriklere ulaşılabiliyor.

İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtmayı amaçlayan "Birlikte gezelim" bölümünde çocukların velileriyle Miniatürk, Dolmabahçe Sarayı ve Atatürk Müzesi gibi önemli yerleri ziyaret etmeleri öneriliyor. Gezi önerileri sayesinde çocuklar, İstanbul'un tarihini ve kültürel zenginliklerini tanıyarak öğrenme fırsatı buluyor.

Kitap, toplam 20 sayfa olup, son sayfasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Keşfet İstanbul" içeriklerine erişim sağlayan karekodlarla dijital bağlantılar sunuluyor.

İlkokul öğrencileri için zengin içerikler ve yaratıcı çalışmalar

İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan, 1 ve 2 ile 3 ve 4'üncü sınıf seviyelerine göre özel olarak tasarlanan İlkokul Ara Tatil Etkinlik Kitabı'nda, İstanbul'a dair zengin içerikler, oyunlar ve ilham verici çalışmalar yer alıyor.

Kitapta, çocukların zihin becerilerini desteklemek amacıyla çeşitli bulmacalar ve metin inceleme etkinlikleri sunuluyor. Özellikle "İstanbul'un ilk hastanesi: Hamidiye Etfal" gibi tarihi bilgiler içeren etkinliklerle öğrenciler, şehrin geçmişini öğrenme fırsatı buluyor. Ayrıca, okuma alışkanlıklarını desteklemek için hikaye inceleme çalışmaları da yer alıyor.

Galata Kulesi, Mihrimah Sultan Camii ve Büyükada gibi İstanbul'un tarihsel ve kültürel mekanları hakkında kitapta bilgi veriliyor. Bu içeriklerle öğrenciler, İstanbul'un kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı yakalarken, karekodlar sayesinde daha fazla bilgiye ulaşabiliyor.

Öğrencilerin tatil döneminde aktif kalmalarını desteklemek için farklı mekanlara yapılacak gezi önerileri ve eğlenceli oyunlar sunulan "kaledeki kale" ve "eski minder" gibi geleneksel oyunların yanında, çocukların mantık yürütme ve dikkat becerilerini geliştirecek tepsi oyunu gibi etkinliklere de yer veriliyor.

İlkokul düzeyinde hazırlanan kitap, toplam 20 sayfadan oluşmakta olup, son sayfasında "İstanbul Çocuk" dergisi içeriklerine karekodla erişim sağlanarak çocukların dijital dünyaya adım atmaları destekleniyor.???????