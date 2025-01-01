İstanbul'da Aralık Enflasyonu Yüzde 55,27 - Son Dakika
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İstanbul'da Aralık Enflasyonu Yüzde 55,27

İTO verilerine göre, İstanbul'da aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 55,27 olarak kaydedildi.

01.01.2025 14:00
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(İSTANBUL) İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre; aralık ayında kentte aylık enflasyon yüzde 1,74, yıllık yüzde 55,27 oldu.

İTO, aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün yayınladı. Buna göre, bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,74, toptan fiyatlar yüzde 0,82 artış gösterdi. 2024 yılında yıllık enflasyon yüzde 55,27 olarak gerçekleşirken toptan eşya fiyat artışı yüzde 40,64 oldu.

Aralıkta, perakende fiyatlarda bir önceki aya göre artış oranı; konut harcamaları grubunda yüzde 4,55, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,34, ev eşyasında yüzde 1,13, giyimde yüzde 1,05, gıdada yüzde 0,93, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,77, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 oldu.

Toptan fiyatlarda mensucat grubunda yüzde 4,26, inşaat malzemelerinde yüzde 2,87, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2,74, kimyevi maddelerde yüzde 1,35, gıda maddelerinde yüzde 1,18 ve madenler grubunda yüzde 0,48 artış gözlenirken işlenmemiş maddeler grubunda ise yüzde 3,61 azalış görüldü.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Aralık, Güncel, İto, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Aralık Enflasyonu Yüzde 55,27 - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Aralık Enflasyonu Yüzde 55,27 - Son Dakika
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