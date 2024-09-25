İstanbul'da Asayiş Uygulaması

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Ataşehir, Ümraniye ve Kadıköy'de polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler çok sayıda noktada gün boyunca asayiş denetimlerinde bulundu.

Suçun ve asayiş olaylarının önlenmesini ve kamu düzeninin sağlanmasını amaçlayan uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Geniş çaplı yürütülen uygulamada, Yunus ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de görev aldı.

Çok sayıda noktada uygulama yapan ekiplerce, şüpheli araç ve motosikletler kontrol edildi.

Denetimlerde sürücüler ile çevredeki diğer kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemi yapıldı.

Gece saatlerinde de devam edecek asayiş uygulamasının düzenli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.