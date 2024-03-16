İstanbul'da Banka Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Banka Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

İstanbul\'da Banka Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Bayrampaşa'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak aradıkları kişiyi 4 milyon 500 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayının ardından çalışma başlattı ve şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti. Sultangazi'de düzenlenen operasyonla 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

16.03.2024 11:33
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İstanbul Bayrampaşa'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak aradıkları kişiyi 4 milyon 500 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.A'nın, telefonda kendilerini bankacı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmeleriyle şirket hesabındaki 4 milyon 500 bin lirayı başka hesaplara havale ederek dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, 4 zanlıyı Sultangazi'de düzenledikleri operasyonla gözaltı aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Bayrampaşa, İstanbul, Banka, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Banka Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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