İstanbul\'da Bayram Yolları Boş

İSTANBUL'da bayram tatilinin 2'nci günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına verilerine göre yoğunluk yüzde 17 olarak ölçüldü. Yollar havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin ardından İstanbul'da bayramın ikinci günü sabahı yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasına göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Altunizade mevkii ve Avrupa Yakası'nda Yenibosna mevkiinde yolların boş kaldığı görülürken trafik haritasına göre saat 10.15 itibariyle yoğunluğun yüzde 17'ye yükseldiği görüldü. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.