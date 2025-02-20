İstanbul'da Bebek Ölüm Davası - Son Dakika
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İstanbul'da Bebek Ölüm Davası

Özel hastanelere sevk edilen bebek ölüm case'leri için 46 sanığın yargılaması devam ediyor.

20.02.2025 18:17
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İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına 24 Şubat Pazartesi günü devam edilecek.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam etti.

Duruşmada savunma yapan, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın avukatı Özgür Ekinci, hazırlık aşamasında savcılığın tarafsız davranmadığını öne sürdü.

Ekinci, duruşmada delillerin tartışılması gerektiğini ancak tartışılacak bir delil olmadığını, sadece tape kayıtları üzerinden bir soruşturma olduğu iddiasında bulundu.

Şüpheli ölüm halinde otopsi yapılmasının zorunlu olduğunu söyleyen Ekinci, şunları kaydetti:

"Mahkeme aşamasında otopsi raporlarının alınması lazım. Ne ile suçlandığımızı bilmemiz lazım. Açıkça görevi ihmal suçu var. Savcı delilleri toplamadı. 18 klasör dosyanın içinde müvekkilimi suçlayan bir delil yok. Müvekkilim görüşmelerde 'Her şeye baksınlar, benim bir suçum yok.' diyor. Niye bebek ölümlerini seyrettiler, niçin delil toplamadılar? Müvekkilim, 'Eğer ben suçluysam beni takip edenler de suçludur.' diyor. Sanki bebeklerin prematüre doğması müvekkilimin suçu gibi lanse ediliyor."

Tutuklu sanık Hasan Basri Gök'ün avukatı Hatice Özdemir de müvekkilinin bebek ölümlerinde sorumluluğu olmadığını, suçsuz yere tutuklu bulunduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Damla Atak'ın avukatı Hasan Hazan ise 10 aydan uzun süredir tutuklu olan sanıkların kamuyu zarara uğratıp uğratmadıkları belli olmadan tutuklandıklarını öne sürerek, müvekkilinin tahliye edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, hava muhalefeti dolayısıyla duruşmaya 24 Şubat Pazartesi günü devam edilmesine karar verdi.

Kaynak: AA

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