 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 12 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 12 Kişi Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

16.12.2023 - 18:07,
Abone Ol

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul\'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 12 Kişi Yakalandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 12 Kişi Yakalandı - Son Dakika


17:50
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:06
Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44
Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26
Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06
Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38
Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35
Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil

Son Dakika
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:06 Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
16:44 Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri geliyor
16:26 Asgari ücrette 2. toplantı için geri sayım! TÜİK masaya rakamla gelecek
16:06 Sanatçı Ege, 28 yıl sonra Delice Bir Sevda şarkısını yeniden seslendirdi
15:52 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir ilk! Eczacıbaşı ve VakıfBank finalde
15:38 Antalya'da top model geçidi! Victoria Secret ve Türk mankenleri podyumda fırtına estirdi
15:35 Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düşen takımlar öyle böyle değil
15:14 Lukaku'nun babası Türkiye'de bakın hangi takımda oynamış
15:05 İsrail, Gazze'de yarı çıplak halde gözaltına aldığı Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 18:21:08. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 12 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement