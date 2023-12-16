İstanbul\'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 12 Kişi Yakalandı

Yavaş\'a en sert muhalefeti yapan isim bir adım önde

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.