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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, El Kaide ve DEAŞ içinde faaliyet gösteren 25 şüpheli tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 15 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çatışma bölgeleriyle iltisaklı olarak İstanbul'da faaliyet gösterdiği ve örgütlerin yayın organlarında destekleyici paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul\'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı
22.12.2023 - 11:49,
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İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, geçmiş dönemde El Kaide ve DEAŞ içinde faaliyet gösteren, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 25 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 15 yabancı uyruklu şüpheliyi yakaladı.

Çatışma bölgeleriyle iltisaklı olarak İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin, örgütlerin yayın organlarında destekleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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