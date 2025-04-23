İstanbul'da Deprem: Altyapıya Zarar Yok

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından kentin enerji arzı ile altyapısında, içme suyu hatlarında herhangi bir arıza yaşanmadığını ve şehir genelinde binalarda herhangi bir yıkım olmadığını bildirdi.

İstanbul'da saat 12.49'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından vatandaşlar sokaklarda bekleyişlerini sürdürürken İstanbul Valiliği de AFAD'da kurulan kriz merkezinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında, "Enerji arzında ve alt yapısında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Doğal gaz arzında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. ?İçme suyu hatlarında herhangi bir arıza vb sorun yaşanmamıştır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. ?İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir" bilgisi verildi.