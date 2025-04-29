İstanbul'da Deprem Hasar Tespiti Yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul'daki depremin ardından Başakşehir'deki bazı binalarda hasar tespit çalışması yaptı.

Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy Caddesi üzerindeki 5 binada yaşayan apartman sakinleri, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespiti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu.

Başvurunun ardından Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu binalarda inceleme yaptı.

Çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapım (2) Daire Başkanı Mehmet Savaş, İstanbul'da meydana gelen depremden sonra vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine ve kamu binalarının durumunu belirlemek amacıyla 39 ilçede aynı anda hasar tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Savaş, inşaat mühendisleri ve mimarlardan oluşan ekiplerin yerinde inceleme yaptığını, bakanlığın geliştirdiği hasar tespit sistemi aracılığıyla durumun ortaya konulduğunu aktardı.

Gelen ihbarların bir yerde birleştirildiğini ve sonrasında vatandaşa ulaşıldığını anlatan Savaş, "Ekipler inceleyeceği yapının önüne gelerek, öncelikle hasar tespit sistemine online bir şekilde tabletleriyle bağlanıp, bu yapıyla ilgili genel bilgileri alır. Bu genel bilgileri aldıktan sonra görüntülemelerimiz başlar. Binaya ait fotoğrafları çekeriz. Eğer varsa hasarların bulunduğu yerlerin fotoğrafları çekilerek sisteme işlenmesi sonrası çalışmalar tamamlanmış olur." dedi.

Boğazköy Caddesi'ndeki 5 binaya ilişkin ihbar üzerine inceleme yapıldığını aktaran Savaş, "Şu an bulunduğumuz binanın bodrum katındayız. Burada sadece bölme duvarlarında kılcal çatlaklar tespit ettik. Bu da yapının statik olarak herhangi bir sıkıntının olmadığını gösteriyor. Tespitin ardından bu yapıya hasarsız olduğu değerlendirilmesi yapıldı. İl genelinde yaptığımız hasar tespitlerinde de çok şükür herhangi bir ciddi hasarla bugüne kadar karşılaşmadık." diye konuştu.