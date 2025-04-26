İstanbul\'da Deprem Sonrası Kavga

Emin YEŞİL-İSTANBUL, İSTANBUL'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziosmanpaşa'da sokağa çıkan komşular arasında kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan biri bıçağı alırken, çevredekiler de silahlı kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Nisan Çarşmba günü saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sokağa çıkan komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan birinin elinde silah, diğerinin elinde ise bıçak olduğu görüldü. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışanlardan biri, elinde bıçak bulunan kişinin elindeki bıçağı aldı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışanlar, elinde silah olan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı, taraflardan birinin diğerinin elindeki bıçağı aldığı, elinde silah bulunan kişinin ise zapt edilmeye çalışıldığı görülüyor. Kayıt yapan vatandaşın ise, "Yapmayın, çocuklar var" dediği de duyuluyor.