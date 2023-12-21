İstanbul\'da DHKP/C üyesi aranan şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Caner K'nin Sancaktepe'de olduğunu belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, Caner K. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.