İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 15 Şüpheli Tutuklandı

Jandarma ekiplerince İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sahte reklamlar yaparak binlerce vatandaşın dolandırıldığı belirlendi.

Suç ağına yönelik gerçekleştirilen çalışmada, şüphelilerin 2017-2024 yılları arasında banka ve kripto para hesaplarında toplam 4 milyar 657 milyon 41 bin 908 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilere ait toplam 684 banka ve kripto para hesabı ile yaklaşık 35 milyon lira değerindeki villaya el konuldu.

Jandarma ekiplerince, "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını işlediği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Trabzon ve Kırşehir'de eş zamanlı olarak "Siberağ" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.