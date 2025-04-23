İstanbul\'da Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde ikamet eden F.S. (44) ile H.S. (65), 11 Nisan 2024'te kendilerini telefonla arayıp polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından 600 bin lira değerinde ziynet eşyası ve paralarının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu.

PARA VE ZİYNET EŞYALARINI ELLERİYLE TESLİM ETTİLER

Mağdurlar ifadelerinde, "Banka hesaplarınız terör örgütü tarafından ele geçirilmiş" yalanına inanarak kapıya gelen kişilere evde bulunan tüm para ve ziynet eşyalarını teslim ettiklerini söyledi. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, para ve ziynet eşyalarını almaya gelen kişilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

DOLANDIRICI SEVGİLİLER GÖZALTINA ALINDI

Bir kadın ve bir erkek olduğu belirlenen şüphelilerin parayı aldıkları binadan çıkarak hızla uzaklaştıkları görüldü. Polis kimliğini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Sevgili oldukları öğrenilen kadın şüpheli S.K. (29) ve erkek şüpheli H.Ö. (27) gözaltına alındı. Kadın şüpheli S.K.'nin daha önceden 5 suç kaydı olduğu ve yazılımcı olarak çalıştığı öğrenildi. Diğer şüpheli H.Ö.'nün ise daha önceden 3 kaydı olduğu belirlendi.

BİRİ CEZEVİNE DİĞERİ EV HAPSİNE ÇARPTIRILDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K.'ya iki ay ev hapsi cezası verildi.